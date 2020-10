Kumulus Vape : Kumulus Vape : Mise à disposition du Rapport Financier semestriel

Communiqué de presse

Corbas, le 29 octobre 2020

Mise à disposition du rapport financier semestriel

2020

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le rapport financier semestriel pour le premier semestre de l'exercice 2020 (période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020).

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Kumulus Vape : https://www.kumulusvape.fr/content/212-investisseurs

À propos de Kumulus Vape

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec http://www.kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce, et kmls.fr, son activité de grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Son catalogue de plus de 6000 références lui permet de satisfaire les exigences des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec l'une des meilleures sélections de e-liquide, atomiseurs reconstructibles et pods du marché. Le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'est élevé à 10,6 M€ en 2019, soit une progression de 63% par rapport à 2018. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui 39 salariés.

Contacts

Kumulus Vape Actifin Actifin Vincent Baudoin

Directeur de la communication Aminata Doucouré

Relations presse Stéphane Ruiz

Communication financière v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59 adoucoure@actifin.fr

01 56 88 11 23 sruiz@actifin.fr

06 85 82 41 86

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65890-cp_kumulus-vape-mis-a-disposition-rs-vdef-2.pdf

