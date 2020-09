Kumulus Vape : Kumulus Vape : Un premier semestre record; EBE multiplié par 2,5 Résultat net multiplié par 6

Un premier semestre record

EBE multiplié par 2,5

Résultat net multiplié par 6

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires) regroupés sous le terme « vape », annonce ce jour la publication de ses résultats semestriels. Les comptes ont été arrêtés lors d'un Conseil d'administration qui s'est réuni le 24 septembre 2020.

en K€ (non audités) S1 2020 S1 2019 Variation Chiffre d'affaires 9 288 4 772 +94,6% Marge brute 1 876 1 163 +61,3% EBE

En% du Chiffre d'affaires 422,9

4,6% 170,5

3,6% X 2,5 Résultat courant avant impôt 417,0 145,4 X 2,9 Impôts (113,6) (14,2) Résultat net 301,6 50,2 X 6

Rémi Baert, PDG et fondateur de Kumulus Vape, commente la publication : « Une nouvelle étape est franchie avec des résultats qui démontrent les bénéfices des investissements réalisés en 2019 qui commencent maintenant à prendre leur pleine mesure et qui valident notre stratégie de prise de parts de marché initiée en 2017. Mois après mois, nous développons nos positions de marché portés par la demande des particuliers et des professionnels, de plus en plus nombreux à nous accorder leur confiance. Mais nous gagnons également sur le terrain des résultats, en forte progression. Il nous reste maintenant à confirmer sur la seconde partie de l'année en améliorant encore ces chiffres ».

Accélération de la croissance

Au premier semestre 2020, Kumulus Vape enregistre un chiffre d'affaires de 9,3 M€, en progression de près de 96% par rapport à la même période de l'année précédente. Ainsi, malgré le contexte exceptionnel de la crise sanitaire, la société démontre la forte résilience de son modèle et les bénéfices des investissements réalisés qui lui permettent aujourd'hui de confirmer sa solide trajectoire de performance. Toutes les activités contribuent à cette progression remarquable. L'activité de vente en ligne aux particuliers affiche une hausse de plus de 50% à plus de 1,6 M€. Le chiffre d'affaires réalisé auprès des professionnels progresse quant à lui de 113% à plus de 7,5 M€.

Des résultats en forte progression

La forte croissance du chiffre d'affaires s'accompagne d'une solide progression des résultats, parfaitement conforme aux anticipations.

La marge brute progresse de plus de 61,3%, représentant 20,2% du chiffre d'affaires contre 24,4% au premier semestre 2019. Cette évolution reflète logiquement la hausse de la contribution des activités à destination des professionnels (81% du chiffre d'affaires du semestre contre 73% au premier semestre 2019).

L'excédent brut d'exploitation (EBE) progresse de 148% à 422,9 K€, représentant 4,6% du chiffre d'affaires contre 3,6% au premier semestre 2019. Cette appréciation de la marge traduit les premiers bénéfices des investissements réalisés en 2019 et la bonne maîtrise des charges. Ainsi les charges externes, intégrant notamment les dépenses marketing et commerciales, représentent 9,4% du chiffre d'affaires contre 10,6% au premier semestre 2019. Les charges de personnel s'établissent à 6,1% du chiffre d'affaires contre 10,0 % sur le premier semestre 2019, malgré de nouveaux recrutements opérés sur la période afin d'accompagner la croissance. A fin juin 2020, l'effectif total s'établissait à 34 collaborateurs contre 26 à fin décembre 2019.

Le résultat courant avant impôt ressort à 417 K€. Après prise en compte de la charge d'impôts, le résultat net est multiplié par 6 à 301,6 K€. Pour rappel le résultat net du premier semestre 2019 intégrait 92 K€ de charges exceptionnelles liées au déménagement et aux frais d'introduction en Bourse.

Au 30 juin 2020, Kumulus Vape affiche des capitaux propres de 1,7 M€, une trésorerie de près de 437K et une dette financière d'un montant de 968 K€ incluant un PGE de 300 K€ obtenu le 22 avril.

Excellente visibilité pour le second semestre

Cap des 20 M€ de chiffre d'affaires confirmé sur l'exercice

Le second semestre s'est ouvert avec une progression du chiffre d'affaires de 123% au mois de juillet à comparer aux 96% déjà réalisés au premier semestre. Depuis, la dynamique se confirme toujours, portée par la clientèle professionnelle et particuliers. Dans ce contexte, Kumulus Vape confirme avec confiance son objectif de chiffre d'affaires à 20 M€, soit une hausse attendue d'au moins 88% par rapport à l'exercice 2019. Dans la continuité du premier semestre, une forte progression des résultats est également attendue.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2020, le 3 novembre 2020

À propos de Kumulus Vape

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec http://www.kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce, et kmls.fr, son activité de grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Son catalogue de plus de 6000 références lui permet de satisfaire les exigences des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec l'une des meilleures sélections e-liquide du marché. Le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'est élevé à 6,5 M€ en 2018, soit une progression de 116% par rapport à 2017. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui 25 salariés.

