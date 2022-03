Kumulus Vape : Nomination de Laetitia DE TOUCHET en tant que Directeur Financier

Communiqué de presse

Corbas, le 29 mars 2022

Nomination de Laetitia DE TOUCHET

en tant que Directeur Financier

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce la nomination de Laetitia de Touchet au poste de Directeur Financier.

Expert-comptable diplômée, Laetitia de Touchet dispose de près de 30 années d'expériences dans les domaines de la finance et de la comptabilité, en qualité d'auditrice financière d'abord, puis de Directeur Financier.

Elle débute sa carrière au sein de plusieurs cabinets d'expertise comptable et de commissariats aux comptes à taille humaine, avant de rejoindre en 2000 le cabinet Mazars, où elle accompagne des groupes internationaux cotés du secteur des médias, des biens de consommation et de la santé. Elle devient par la suite Directeur Financier au sein d'autres groupes comme Groupe Aristid (ex CA Communication), Groupe CAPELLI et Groupe NINKASI.

Depuis octobre 2018, elle était Directeur comptable du GIE NSC Eurofins Clinical Diagnostics (branche biologie médicale, laboratoires de ville), filiale du groupe français Eurofins, coté au CAC 40 et spécialisé dans l'analyse des secteurs de l'agroalimentaire, de la pharmacie, de l'environnement et de la biologie médicale.

Les multiples expériences de Laetitia en tant que Directeur Financier et Comptable ainsi que sa connaissance du monde des investisseurs constituent de puissants atouts pour accompagner le changement de dimension et la croissance de Kumulus Vape.

Laetitia de Touchet déclare : « Je suis ravie d'intégrer l'équipe de Kumulus Vape, qui me donne aujourd'hui la chance de valoriser mon expertise financière au sein d'une entreprise en forte croissance et pleinement engagée au service d'un enjeu de santé majeur. Afin de réaliser les objectifs ambitieux de la société à moyen et long terme, j'entends apporter ma pierre à l'édifice en participant activement au développement et à l'amélioration des performances financières à venir de l'Entreprise, tout en tissant une relation de confiance avec l'ensemble des actionnaires de Kumulus Vape. »

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels 2021

19 avril 2022 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé pour réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, avec des marques incontournables comme Innokin (grossiste Innokin). En 2021, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 34,5 M€, en hausse de 53%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui plus de 50 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

Contacts

Kumulus Vape Actifin Actifin Vincent Baudoin

Directeur de la communication Isabelle Dray

Relations presse Nicolas Lin

Communication financière v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59 idray@actifin.fr

01 56 88 11 29 nlin@actifin.fr

01 56 88 11 14

