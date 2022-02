Communiqué de presse

Corbas, le 9 février 2022

Objectif de croissance 2021 dépassé

Chiffre d'affaires en forte hausse de +53%, à 34,5 M€

Objectif 2022 : cap des 40 M€ de chiffre d'affaires fixé

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce la publication de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2021.

2021 : une année d'actions, confirmation de la forte dynamique de croissance

Sur l'année 2021, Kumulus Vape affiche un chiffre d'affaires de 34,5 M€, en hausse de 53% par rapport à la même période de 2020. Cette forte croissance, totalement organique, s'inscrit au-delà de l'objectif des 30 M€ de chiffre d'affaires annoncé à l'occasion de la publication du premier trimestre 2021 et révisé à la hausse à hauteur de 32 M€ en juillet 2021.

Grâce à cette solide performance, la société démontre une fois de plus sa capacité à respecter sa feuille de route et le bien-fondé de sa stratégie de conquête commerciale sur ses deux marchés.

L'activité BtoB (vente aux boutiques spécialisées) a porté cette excellente dynamique avec un chiffre d'affaires à 29,6 M€ (86% de l'activité totale de l'exercice), en progression de +59 % par rapport à 2020. Mois après mois, la prise de parts de marché auprès des professionnels du secteur se confirme, soutenue par des atouts concurrentiels décisifs : qualité et profondeur du catalogue, conseil et accompagnement, engagements responsables.

Sur le marché BtoC (vente en ligne aux particuliers), l'activité a également été soutenue avec une augmentation de +27% du chiffre d'affaires de l'exercice à 4,7 M€. La marque est désormais solidement installée auprès du grand public grâce aux efforts en termes de référencement, de service clients et d'enrichissement continu du catalogue intégrant les dernières innovations des marques phares du marché.

Sur l'année, de nouvelles avancées commerciales ont été réalisées afin de soutenir la croissance avec notamment la signature d'un accord de distribution majeur avec Geekvape, l'un des leaders mondiaux de la vape. Dans un contexte de concentration des partenariats de distribution, cet accord renforce considérablement la position de Kumulus Vape aux premiers rangs des acteurs français de la vape.

La croissance de l'exercice s'inscrira positivement dans les résultats 2021 attendus également en nette progression.

2022 un nouvel objectif de croissance : cap des 40 M€ de chiffre d'affaires

Fort de cette nouvelle année réussie, Kumulus Vape compte désormais franchir une nouvelle étape dans son développement avec un objectif de 40 M€ de chiffre d'affaires pour l'année 2022.

La bonne orientation de l'activité sur le début d'exercice vient conforter cet objectif.

Au cours des prochains mois, Kumulus Vape bénéficiera également de nouveaux accords de partenariat privilégiés qui viendront soutenir la croissance. Le début d'année s'est d'ailleurs ouvert avec la signature d'un nouveau partenariat de distribution avec Innokin, acteur mondial de la vape dont la contribution au CA généré par la vente de matériel représentait déjà près de 10% en 2021.

Kumulus Vape est ainsi en ordre de marche pour confirmer sa trajectoire de performance dans la croissance et la rentabilité en poursuivant sa stratégie (intensification des efforts marketing et commerciaux, montée en puissance des marques propres, extension des partenariats, recherche d'opportunités d'acquisition…).

Rémi BAERT, Président et fondateur de Kumulus Vape déclare : « Cette année encore, nous avons été au rendez-vous avec un objectif de chiffre d'affaires à nouveau dépassé, ce qui confirme la force de notre stratégie et de notre modèle offensif, raisonné et engagé. 2021 aura également été marquée par un autre moment fort : notre introduction réussie sur Euronext Growth, qui matérialise un nouveau changement de dimension. Tous les indicateurs sont au vert pour cette nouvelle année 2022, qui s'ouvre avec un nouvel objectif de croissance de 40 M€. »

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels 2021

19 avril 2022 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé pour réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées (grossiste de cigarette électronique). En 2021, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 34,5 M€, en hausse de 53%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui plus de 50 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

