Kumulus Vape : Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires KUMULUS VAPE Société Anonyme au capital de 153.092,75 euros Siège social : 21 rue Marcel Mérieux 69960 CORBAS 752 371 237 RCS LYON __________________ ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 7 JUIN 2023 Rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise Mesdames, Messieurs les actionnaires, Conformément aux dispositions des articles L. 225-37 et L.225-37-4 du Code de commerce, le Conseil d'Administration rend compte dans son rapport sur le gouvernement d'entreprise (i) de la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l'exercice (ii) de la composition du Conseil d'Administration et de la Direction Générale (iii) des conventions conclues par un mandataire social ou un actionnaire significatif de la société mère avec une filiale et (iv) du tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires dans le domaine des augmentation de capital, ainsi que leur utilisation. Le présent rapport a été arrêté par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 7 avril 2023. 1. Les principes de gouvernance La société se réfère au Code de gouvernement d'entreprise Middlenext publié en décembre 2009 et révisé en septembre 2021. Ce code est disponible sur le site de Middlenext (www.middlenext.com). La société applique les recommandations qu'il contient de la façon suivante : Recommandations du Code MiddleNext Adoptée Sera En cours de Ne sera pas (version révisée de septembre 2021) adoptée réflexion adoptée R1 : Déontologie des membres du Conseil X R2 : Conflits d'intérêts X R3 : Composition du Conseil : présence de membres X (1) indépendants R4 : Information des membres du Conseil X R5 : Formation des membres du Conseil X (2) R6 : Organisation des réunions du Conseil et des comités X R7 : Mise en place des Comités X (3) R8 : Mise en place d'un comité spécialisé sur la Responsabilité sociale/sociétale et environnementale X (3) des Entreprises (RSE) R9 : Mise en place d'un règlement intérieur du Conseil X R10 : Choix de chaque « membre du Conseil » X R11 : Durée des mandats des membres du Conseil X R12 : Rémunération de « membre du Conseil » au titre X de son mandat R13 : Mise en place d'une évaluation des travaux du X Conseil R14 : Relation avec les « actionnaires » X R15 : Politique de diversité et d'équité au sein de X l'entreprise R16 : Définition et transparence de la rémunération des X dirigeants mandataires sociaux R17 : Préparation de la succession des « dirigeants » X (4) R18 : Cumul contrat de travail et mandat social X R19 : Indemnités de départ X R20 : Régimes de retraite supplémentaires X R 21 : Stock-options et attribution gratuites d'actions X R 22 Revue des points de vigilance X La Société continue à mener des travaux à l'effet d'identifier des membres indépendants pour son Conseil d'Administration (à ce jour, seul un membre indépendant compose le Conseil). Compte tenu de la composition actuelle (membres du Conseil rompu à l'activité de la Société), il n'est pas envisagé de mise en place d'une formation triennale des membres. En revanche, la Société est favorable à cette mise en place lorsque la composition du Conseil rendra cette formation pertinente. Compte tenu de sa taille et de celle de son Conseil, la Société n'a pas mis en place de comités spécialisés (audit, rémunérations, nominations, stratégiques, etc.) et n'envisage pas d'en créer ; à l'exception du comité RSE pour laquelle la Société est favorable à sa création et est en cours de réflexion sur les modalités de sa mise en place. La Société estime que, compte tenu de l'âge de son dirigeant actuel, le sujet de sa succession n'est pas d'actualité . 2. Composition du Conseil d'Administration et de la Direction Générale Le Conseil d'Administration de la société est composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus, sauf dérogation prévue par la loi. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration. La durée des mandats d'administrateur a été fixée à trois (3) ans, renouvelable. Conformément à l'article 13 des statuts de la Société, il est rappelé que par exception et pour la première période trois (3) ans, il sera procédé au renouvellement des administrateurs par tiers tous les ans et par tirage au sort pour les deux premières périodes de renouvellement, afin de déterminer l'ordre du renouvellement des administrateurs. Une fois le roulement établi, soit à l'issue de la première période de trois (3) ans, les renouvellements s'effectueront par ancienneté de nomination pour une durée de trois (3) ans. Cette durée est adaptée aux spécificités de l'entreprise, en conformité avec la recommandation R11 du code Middlenext. Nul ne peut être nommé administrateur s'il est âgé de plus de soixante-dix (70) ans. D'autre part, si un administrateur en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine réunion du Conseil d'Administration. A la date des présentes, le Conseil compte quatre membres, dont une femme et un administrateur indépendant au sens des critères fixés par le code Middlenext (Monsieur Sébastien ASTEGIANO). Compte tenu de la taille du Conseil, la Société estime se conformer aux dispositions légales en matière de mixité des conseils ainsi qu'aux recommandations du code Middlenext en matière de présence d'administrateurs indépendants. La Direction Générale est assurée par Monsieur Rémi BAERT, Président Directeur Général. Autres mandats et fonctions Nom, Durée et échéance du mandat Fonctions exercés dans toute société au prénom cours des cinq dernières années Durée :3 années Mandats en cours : Monsieur Echéance : Président du Conseil Président Directeur Général de KUMULUS VAPE Rémi AGOA appelée à statuer sur les d'Administration et BAERT Directeur Général Mandats échus : comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024 Gérant de MEGUSTO Mandats en cours : Durée :3 années - Gérant de ROKH VISION - Gérant de BALLAD Echéance : - Gérant de SOFFFA SAINTE AGOA appelée à statuer sur les CATHERINE Monsieur - Gérant de SCI AVAELE comptes de l'exercice clos au 31 - Gérant de TEST & LEARN Amaury Administrateur décembre 2022 - Gérant de KOBAYASHI DUPOUEY Le mandat de Monsieur Amaury - Gérant de HD INVEST - Gérant de SOFFA DUPOUEY sera proposé au GUILLOTIERE renouvellement au cours de - Gérant de LE MOULIN DE l'Assemblée Générale. L'ECANCIERE Mandats échus: Néant Durée :3 années Mandats en cours : Echéance : - Gérant de GARAGE LES Administrateur REYNES Monsieur Assemblée Générale Ordinaire (indépendant) - Gérant de REGHI Sébastien Annuelle appelée à statuer sur les - Gérant de SCI ASLAS ASTEGIANO - Président de DOG TRUCK comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024 Mandats échus: Néant Durée :3 années Madame Echéance : Administrateur Mandats en cours: Néant Astrid Assemblée Générale Ordinaire DRH et DA Mandats échus: Néant MENUT Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 Indépendance des administrateurs La recommandation R3 du code Middlenext prévoit de tester cinq critères qui permettent de justifier de l'indépendance des membres du Conseil, caractérisée par l'absence de relation financière, contractuelle ou familiale susceptible d'altérer l'indépendance de jugement. En application de ces critères, le Conseil d'administration compte au moment de l'établissement du présent rapport, un membre indépendant sur quatre : Monsieur Sébastien ASTEGIANO. Informations et renseignements individuels sur les mandataires sociaux et leur expertise Conformément à la recommandation R10 du code Middlenext, une information sur la biographie, la liste des mandats exercés, l'expérience et la compétence de chaque administrateur est fournie ci-après, ainsi que lors de la nomination ou du renouvellement du mandat de chaque administrateur. Rémi BAERT - Fondateur Président du conseil d'administration & Directeur Général Directeur associé de Macadam Grafik, une agence web qu'il a fondée dans la région de Nice, Rémi crée de nombreux sites web, au premier rang desquels figurent notamment paroles.net ou paroles2chansons. Plus tard, alors Directeur commercial search d'iProspect, une agence de marketing digital parisienne appartenant au groupe Dentsu Aegis, Rémi analyse le potentiel du marché de la vape et fonde en 2012 KUMULUS VAPE et 4 ans plus tard KMLS. Astrid MENUT - Directrice administrative et RH et Administrateur Diplômée de l'école supérieure de Commerce de Nice, Astrid est également titulaire d'un DUT en Gestion des entreprises et administrations. Forte de plusieurs expériences en marketing et communication, notamment en Finlande et en Espagne, Astrid a occupé le poste de Chef de projet événementiel pour EDDO Events, une agence évènementielle du groupe WGarden. Elle participe dès 2012 à la création de la société Webstorm devenue KUMULUS VAPE et entre à son capital en 2015. Elle dirige aujourd'hui le pôle administratif et RH de l'entreprise. Amaury DUPOUEY - Administrateur Après avoir suivi un cursus en école de commerce à Dijon, option banque et marchés financiers, Amaury crée en 2005 la société Internet selection. Membre de WGarden, une entreprise de conseil qui fédérait 6 agences digitales revendues en 2012 à iProspect, filiale d'Aegis Media, Amaury investit aujourd'hui en Private Equity et accompagne quotidiennement plusieurs entrepreneurs dans leurs projets. Sébastien ASTEGIANO - Administrateur indépendant Né le 16 décembre 1981, Sébastien ASTEGIANO se destine très tôt à la mécanique automobile. Après avoir obtenu son BEP-CAP de mécanique générale en 1998, puis son bac professionnel de maintenance des véhicules en 2000, il rejoint le garage Citroën de son père dans les Alpes Maritimes. Ayant fait ses armes à ses côtés, il reprend le garage en 2010 et devient agent pour la marque aux chevrons. Au sein de son entreprise, qui assure la réparation, l'entretien, la carrosserie et la vente de véhicules neufs et d'occasion, Sébastien ASTEGIANO met un accent particulier sur les relations clients qui en font une source d'inspiration pour le service client de Kumulus Vape. 3. Organisation et fonctionnement des organes d'administration et de direction Organisation et fonctionnement du Conseil d'Administration (article 14 et suivants des statuts) La société est administrée par un Conseil d'Administration dont le Président, Monsieur Rémi BAERT, est également Directeur Général. La réunion des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général a en effet été considérée par le Conseil d'Administration du 23 avril 2019 comme étant la plus adaptée au mode d'organisation de l'entreprise. En sa qualité de Président, Monsieur Rémi BAERT organise et dirige les travaux du Conseil d'Administration dont il rend compte à l'Assemblée Générale des actionnaires. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure que les Administrateurs sont en mesure de d'exercer leur mandat. Missions et pouvoirs du Conseil d'Administration (article 16 de statuts et 1 du Règlement intérieur) Conformément à son règlement intérieur adopté le 23 avril 2019, le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Le Conseil d'Administration reçoit une information périodique, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses comités si de tels comités étaient mis en place, sur tout évènement significatif pour la conduite des affaires de la société. Le Conseil d'Administration se réunit au moins quatre (4) fois par an sur convocation de son Président ou du tiers au moins de ses membres, huit (8) jours ouvrables avant la séance, sauf cas d'urgence, par tous moyens ou verbalement. 