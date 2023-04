Kumulus Vape : Signature d'une L.O.I.

Communiqué de presse

Corbas, le 11 avril 2023

Signature d'une lettre d'intention pour l'acquisition d'un réseau de plus de 50 boutiques spécialisées, pionnier du marché français de la vape

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce ce jour la signature d'une lettre d'intention pour l'acquisition d'un réseau de plus de 50 boutiques spécialisées, réparties dans de nombreuses régions françaises.

Poursuite de la politique d'acquisition

Après deux premières acquisitions réalisées à la fin du mois de décembre 2022, Kumulus Vape poursuit sa politique déjà annoncée au marché. Le réseau cible de cette lettre d'intention est composé de boutiques en propre et de franchises. Il est l'un des pionniers du marché français des produits du vapotage, avec un chiffre d'affaires estimé à 7,8 millions d'euros pour l'année 2022.

Cette future acquisition représente une étape clé pour Kumulus Vape, dont la croissance organique annuelle moyenne avoisine les 80% depuis cinq ans. En rejoignant forces et expertises, Kumulus Vape entend accélérer son développement et renforcer sa présence sur le marché du vapotage en France.

L'investissement dans ce réseau de boutiques spécialisées permettrait à Kumulus Vape d'augmenter ses volumes de vente et ainsi d'optimiser ses conditions d'achat auprès des fabricants français et internationaux. En réalisant cette acquisition, Kumulus Vape deviendrait en outre l'une des entreprises dotées du plus grand nombre de boutiques physiques en France, offrant ainsi une accessibilité optimale à sa clientèle. Ce réseau de points de vente constituerait enfin une opportunité pour la Société de proposer une expérience client unique et de consolider sa notoriété sur le marché français.

Nous sommes ravis d'annoncer la signature de cette lettre d'intention, qui constitue une étape importante dans notre stratégie de développement. Cette future acquisition confirme notre ambition de devenir l'un des leaders européens du marché de la cigarette électronique à moyen terme et de proposer une offre toujours plus large et diversifiée à nos clients », déclare Rémi BAERT, PDG de Kumulus Vape.

La finalisation de l'acquisition est soumise aux conditions habituelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires et la réalisation d'une due diligence. Kumulus Vape et le réseau de boutiques spécialisées travailleront en étroite collaboration pour mener à bien cette transaction et assurer une intégration réussie.