Kumulus Vape : Suspension de la cotation du titre Kumulus Vape

Suspension de la cotation du titre Kumulus Vape

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires) regroupés sous le terme « vape », annonce aujourd'hui avoir demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions sur Euronext Access à compter du 15 décembre 2020, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse qui sera diffusé prochainement. Les modalités de reprise de la cotation de ses actions seront précisées dans le prochain communiqué de la Société.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires annuel 2020

Mardi 16 février 2021 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec http://www.kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce, et kmls.fr, son activité de grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Son catalogue de plus de 7000 références lui permet de satisfaire les exigences des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec l'une des meilleures sélections de e-liquide ou de matériel, notamment avec des marques comme Voopoo ou Geekvape. Le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'est élevé à 10,6 M€ en 2019, soit une progression de 63% par rapport à 2018. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui 45 salariés.

Contacts

Kumulus Vape Actifin Actifin Vincent Baudoin

Directeur de la communication Aminata Doucouré

Relations presse Nicolas Lin

Communication financière v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59 adoucoure@actifin.fr

01 56 88 11 23 nlin@actifin.fr

01 56 88 11 14

