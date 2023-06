(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont clôturé en hausse vendredi après la publication de données montrant un ralentissement de l'inflation dans la zone euro et aux États-Unis.

"Le ralentissement de l'inflation américaine PCE, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, et la chute de l'inflation dans la zone euro à son plus bas niveau depuis 17 mois ont entraîné une baisse du sentiment de risque alors que le premier semestre 2023 touche à sa fin. Les investisseurs ne semblent pas se préoccuper de la hausse de l'inflation de base dans la zone euro, qui indique un nouveau resserrement monétaire de la part de la BCE, et continuent d'acheter des actifs tels que les actions et le pétrole, tout en vendant le billet vert et l'or", commente Axel Rudolph, analyste de marché senior sur la plateforme de trading en ligne IG.

En outre, les principaux indices boursiers ont terminé le premier semestre 2023 sur une tendance haussière : "Au début de l'année, même les prévisionnistes les plus optimistes ne s'attendaient pas à une performance aussi éclatante que celle que de nombreux grands indices boursiers mondiaux ont enregistrée depuis le début de l'année. En Asie et en Europe, plusieurs indices ont atteint de nouveaux sommets historiques, tandis qu'aux États-Unis, le Nasdaq 100 - un indice à forte composante technologique - a progressé de près de 40 % en six mois seulement. La question est de savoir si le second semestre sera différent, les investisseurs devenant de plus en plus complaisants, comme en témoignent la frénésie persistante d'achats d'options d'achat, la baisse de la volatilité à des niveaux pré-covidiques et le maintien de l'indice CNN de peur et de cupidité en territoire de "cupidité extrême".

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 1,1 % à 28 230,83.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a terminé en hausse de 0,8 %, tandis que le CAC 40 de Paris a clôturé en hausse de 1,2 % et le DAX 40 de Francfort dans le vert de 1,3 %.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap a clôturé en hausse de 0,8 % à 42 734,60, tout comme le Small-Cap à 27 041,99, tandis que l'Italie Growth a clôturé dans le rouge fractionné à 9 074,84.

Sur l'indice principal de Piazza Affari, ERG est en tête - en hausse de 3,7% avec Iveco Group - qui a signé jeudi, à travers sa filiale ERG Power Generation, un accord avec Achernar Assets, une holding d'investissement suisse, pour la vente de la totalité du capital de ERG Power, propriétaire de la centrale de cogénération à turbine à gaz à cycle combiné à faible impact environnemental et à haut rendement, alimentée au gaz naturel, à Priolo Gargallo, Syracuse.

Tenaris, a avancé de 2,8%, dans sa sixième session à la hausse.

Eni a quant à lui progressé de 2,3%. Goldman Sachs a revu à la baisse l'objectif de cours sur le titre à 17,00 euros contre 18,00 euros.

Stellantis - dans le vert de 0,4% - et Kuniko ont annoncé vendredi la signature d'un accord d'achat ferme pour garantir l'approvisionnement en sulfate de cobalt et de nickel à 35% à partir des projets d'exploration de Kuniko en Norvège pour une production future.

En outre, Stellantis a conclu un accord pour l'achat de nouvelles actions de Kuniko pour un montant de 5 millions d'euros, ce qui lui confère une participation finale de 19,99 % et le droit de nommer un membre du conseil d'administration de Kuniko.

CNH Industrial, en hausse de 2,1 %, a également bien progressé en annonçant qu'elle avait acheté 1,3 million de ses propres actions ordinaires entre le 20 et le 27 juin. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 12,90 euros par action, pour une valeur totale de 17,9 millions d'euros.

Dans le segment des cadets, Mondadori Editore a progressé de 0,7 %. Le conseil d'administration d'Arnoldo Mondadori Editore a examiné et défini jeudi, à la lumière de l'évolution plus favorable par rapport aux estimations précédentes de l'activité et des prix des principaux facteurs de production, une révision à la hausse des objectifs de la société pour 2023.

Dans le détail, l'entreprise a confirmé la croissance à un chiffre de son chiffre d'affaires, l'EBITDA ajusté devrait connaître une augmentation à un chiffre ou à deux chiffres par rapport à l'estimation précédente à un chiffre, avec des marges attendues entre 16 % et 17 % par rapport aux 15 % précédents, et le bénéfice net devrait augmenter d'environ 20 %, une estimation doublée par rapport à la précédente, en raison de l'amélioration opérationnelle et des effets de la vente de l'investissement dans Il Giornale.

Dans le segment des petites capitalisations, Itway a clôturé en hausse de 16% après avoir annoncé vendredi la signature d'un partenariat stratégique avec la société RiskRecon de Mastercard par l'intermédiaire de CyberMonks.

Il s'agit d'une collaboration exclusive qui fait d'Itway le seul partenaire en Italie autorisé à fournir ces services, avec l'extension de l'accord exclusif de distribution à valeur ajoutée des services RiskRecon de Mastercard en Grèce et en Turquie. L'accord avec Mastercard assure à Itway un chiffre d'affaires supplémentaire de 6 millions d'euros sur trois ans.

I Grandi Viaggi - dans le rouge de 2,6 pour cent - a annoncé jeudi que son conseil d'administration a approuvé les résultats du premier semestre, qui s'étend du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023, faisant état d'un chiffre d'affaires de 12,7 millions d'euros, contre 7,1 millions d'euros enregistrés au 30 avril 2022.

La perte nette s'élève à 3,8 millions d'euros, contre 5,4 millions d'euros au 30 avril 2022.

Borgosesia a baissé de 0,3 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait conclu l'achat pour 17,5 millions d'euros de la Tour Hybride de Mestre, un immeuble de grande hauteur construit sur le site de l'ancien dépôt de la société de transport public ACTV.

Olidata a terminé à 1,2 pour cent dans le rouge. La société a annoncé mercredi que les membres de son conseil d'administration avaient démissionné à la suite d'un changement de contrôle avec l'entrée de la famille Rufini.

Parmi les PME, Planetel a clôturé dans le vert avec une hausse de 1,8 pour cent. La société a annoncé qu'elle avait conclu vendredi l'acquisition de 100 % du capital social de Trivenet par l'achat de 100 % des actions détenues par Finvis. La vente de 100 % de Trivenet à Planetel a eu lieu pour un montant total - soumis à un mécanisme d'ajustement de prix négatif ou positif - d'environ 750 000 euros.

RedFish LongTerm Capital - qui se négocie au pair à 1,50 EUR - a fait ses débuts à la Bourse italienne vendredi après une introduction en bourse d'un peu plus de 4,0 millions d'euros, qui passeraient à 4,5 millions d'euros si la surallocation était exercée.

À New York, le Dow Jones est en hausse de 0,7 %, le Nasdaq de 1,4 % et le S&P 500 de 1,1 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0916 USD contre 1,0883 USD jeudi, à la clôture des marchés boursiers européens. En revanche, la livre vaut 1,2712 USD contre 1,2611 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 74,95 USD contre 73,78 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 915,37 USD l'once contre 1 918,85 USD l'once jeudi soir.

Sur le calendrier économique de lundi, l'indice Tankan des grandes et petites entreprises manufacturières du Japon est attendu à 0150 CEST tandis que l'indice Caixin de la Chine arrivera à 0345 CEST.

L'inflation suisse arrivera à 0830 CEST tandis que l'indice italien des directeurs d'achats manufacturiers pour juin sera publié à 0945 CEST. Entre 0950 CEST et 1030 CEST, l'inflation française, allemande, de la zone euro et britannique sera également publiée.

Dans l'après-midi, les mêmes données arriveront des États-Unis à 1545 CEST.

Sur le calendrier de la Piazza Affari, en revanche, aucun événement particulier n'est prévu.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

