Kuniko Limited est une société d'exploration basée en Australie. La société détient des projets d'exploration minière situés en Norvège. Elle se concentre sur le développement de projets de cuivre, de nickel et de cobalt en Scandinavie, afin de maintenir un taux net de carbone nul tout au long de l'exploration, du développement et de la production. Ses projets comprennent les projets Feoy Nickel et Skuterud Cobalt. Ses projets de cuivre comprennent le projet Vangrofta, le projet Undal et le projet Nyberget. Elle cible trois métaux fondamentaux pour l'électromobilité, à savoir le cobalt, le nickel et le cuivre. Elle regroupe ses tenements en trois ensembles, à savoir les tenements du sud-ouest de la Norvège, les tenements du sud-est de la Norvège et les tenements du centre-sud de la Norvège.

Secteur Sociétés minières intégrées