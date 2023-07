(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens - selon le marché à terme - ont suivi une trajectoire haussière lundi, l'appétit pour le risque du marché mondial étant renforcé par les chiffres de l'inflation américaine de vendredi. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle a augmenté de 3,8 % en mai par rapport à l'année précédente, après une révision à la baisse de 4,3 % en avril. Les données ont été publiées vendredi par le Bureau d'analyse américain.

Hors alimentation et énergie, l'indice des prix PCE - qui est l'indicateur préféré de la Réserve fédérale pour mesurer l'inflation - a augmenté de 4,6 % par rapport à l'année précédente, alors que le marché s'attendait à une hausse de 4,7 % et de 4,7 % en avril.

Dans l'outil FedWatch de la plateforme du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR, la confirmation du taux lors de la réunion du 26 juillet a une probabilité de 13 % dans la fourchette 500/525 points de base. En revanche, la hausse de 25 points de base dans la fourchette de 525/550 points de base est évaluée à 87 %.

L'indice PMI manufacturier de la Jibun Bank publié lundi s'est établi à 49,8 en juin, inchangé par rapport aux estimations préliminaires, après la lecture finale de 50,6 en mai, la plus élevée en sept mois. Il s'agit de la cinquième contraction de l'activité industrielle cette année, avec une baisse de la production et des nouvelles commandes, les nouvelles commandes à l'exportation chutant à leur rythme le plus élevé depuis février. En réponse à l'affaiblissement des conditions d'exploitation, l'activité d'achat a diminué pour le onzième mois consécutif et la réduction a été la plus faible enregistrée cette année.

Ainsi, le FTSE Mib a gagné 65,00 points, après avoir clôturé en hausse de 1,1 pour cent à 28 230,83 vendredi soir.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a fait jeu égal, le CAC 40 de Paris a progressé de 6,00 points et le DAX 40 de Francfort a gagné 25,00 points.

Parmi les petites valeurs, le Mid-Cap a clôturé en hausse de 0,8 % à 42 734,60 vendredi, tout comme le Small-Cap à 27 041,99, tandis que l'Italie Growth a clôturé dans le rouge fractionné à 9 074,84.

Sur l'indice principal de Piazza Affari vendredi soir, ERG a mené le sentiment haussier - en hausse de 3,7% avec Iveco Group - qui a signé jeudi, à travers sa filiale ERG Power Generation, un accord avec Achernar Assets, une holding d'investissement suisse, pour la vente de la totalité du capital de ERG Power, propriétaire de la centrale de cogénération à turbine à gaz à cycle combiné à faible impact environnemental et à haut rendement alimentée au gaz naturel à Priolo Gargallo, à Syracuse.

Tenaris a progressé de 2,8 %, pour sa sixième séance de hausse.

Eni, pour sa part, a progressé de 2,3 %. Goldman Sachs a revu à la baisse l'objectif de cours de l'action à 17,00 EUR contre 18,00 EUR.

Stellantis - dans le vert de 0,4% - et Kuniko ont annoncé vendredi qu'ils avaient signé un accord d'achat ferme pour garantir l'approvisionnement en sulfate de cobalt et de nickel à 35% à partir des projets d'exploration de Kuniko en Norvège, qui durent depuis neuf ans, pour une production future.

En outre, Stellantis a conclu un accord pour l'achat de nouvelles actions de Kuniko pour un montant de 5 millions d'euros, ce qui lui confère une participation finale de 19,99 % et le droit de nommer un membre du conseil d'administration de Kuniko.

CNH Industrial - en hausse de 2,1 % - a également bien progressé, déclarant avoir acheté 1,3 million de ses propres actions ordinaires entre le 20 et le 27 juin. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 12,90 euros par action, pour une valeur totale de 17,9 millions d'euros.

Sur le segment des cadets, Mondadori Editore a progressé de 0,7%. Le conseil d'administration de la société a examiné et défini jeudi - à la lumière de l'évolution plus favorable par rapport aux estimations précédentes de l'activité et des prix des principaux facteurs de production - une révision à la hausse des objectifs de la société pour 2023.

En détail, la société a confirmé la croissance à un chiffre des revenus, l'EBITDA ajusté devrait augmenter à un chiffre ou deux chiffres par rapport à l'estimation précédente à un chiffre, avec des marges attendues entre 16 % et 17 % par rapport aux 15 % précédents, et le bénéfice net devrait augmenter d'environ 20 %, une estimation doublée par rapport à la précédente, en raison de l'amélioration opérationnelle et des effets de la vente de l'investissement dans Il Giornale.

Dans le segment des petites capitalisations, Itway a clôturé en hausse de 16% après avoir annoncé vendredi la signature d'un partenariat stratégique avec la société RiskRecon de Mastercard par l'intermédiaire de CyberMonks.

Il s'agit d'une collaboration exclusive qui fait d'Itway le seul partenaire en Italie autorisé à fournir ces services, avec l'extension de l'accord pour la distribution exclusive à valeur ajoutée des services RiskRecon de Mastercard en Grèce et en Turquie. L'accord avec Mastercard assure à Itway un chiffre d'affaires supplémentaire de 6 millions d'euros sur trois ans.

I Grandi Viaggi - dans le rouge de 2,6 pour cent - a annoncé jeudi que son conseil d'administration a approuvé les résultats du premier semestre, qui s'étend du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023, faisant état d'un chiffre d'affaires de 12,7 millions d'euros, contre 7,1 millions d'euros enregistrés au 30 avril 2022.

La perte nette s'élève à 3,8 millions d'euros, contre 5,4 millions d'euros au 30 avril 2022.

Borgosesia a perdu 0,3 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait achevé l'achat, pour un montant de 17,5 millions d'euros, de la Tour Hybride de Mestre, un immeuble de grande hauteur construit sur le site de l'ancien dépôt de la société de transport public ACTV.

Olidata a terminé à 1,2 pour cent dans le rouge. La société a annoncé mercredi que les membres de son conseil d'administration avaient démissionné à la suite d'un changement de contrôle avec l'entrée de la famille Rufini.

Parmi les PME, Planetel a clôturé dans le vert avec une hausse de 1,8 pour cent. La société a annoncé qu'elle avait conclu vendredi l'acquisition de 100 % du capital social de Trivenet par l'achat de 100 % des actions détenues par Finvis. La vente de 100 % de Trivenet à Planetel a eu lieu pour un montant total - soumis à un mécanisme d'ajustement de prix négatif ou positif - d'environ 750 000 euros.

RedFish LongTerm Capital - qui se négocie à 1,50 EUR - a fait ses débuts à la Bourse italienne vendredi après une introduction en bourse d'un peu plus de 4,0 millions d'EUR, qui passerait à 4,5 millions d'EUR en cas d'exercice de l'option de surallocation.

À New York, vendredi soir, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,8 %, le Nasdaq de 1,5 % et le S&P 500 de 1,2 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0915 USD contre 1,0916 USD à la clôture des marchés boursiers européens vendredi. En revanche, la livre valait 1,2699 USD contre 1,2712 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 75,17 dollars contre 74,95 dollars à la clôture vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 918,76 USD l'once contre 1 915,37 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier économique de lundi, l'indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière italienne pour le mois de juin sera publié à 0945 CEST. Entre 0950 CEST et 1030 CEST, les indices français, allemand, de la zone euro et britannique sont également attendus.

Dans l'après-midi, les mêmes données arriveront des États-Unis à 1545 CEST.

Sur le calendrier de la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est prévu.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

