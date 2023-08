Kunststoffe Industries Limited a annoncé que lors de sa réunion du 12 août 2023, le conseil d'administration a approuvé la démission de M. Sacariah Chacko (DIN No 06825623) en tant qu'administrateur non exécutif et indépendant de la société. Noms des entités cotées en bourse dans lesquelles M. Sacariah Chacko (DIN n° 06825623) exerce un mandat d'administrateur, avec indication de la catégorie de ce mandat et de la composition des comités du conseil d'administration avant l'entrée en vigueur de la démission : Membre des comités du conseil d'administration : Comité d'audit (membre). Comité de nomination et de rémunération (membre).

Comité des relations avec les parties prenantes (membre). M. Sacariah Chacko (DIN No 06825623) a automatiquement cessé d'être membre des comités susmentionnés de Kunststoffe Industries Limited, à compter de la réunion du conseil d'administration du 12 août 2023 (après la fermeture des bureaux). Nomination de M. Bhadresh Shah (DIN No 00629457) en tant qu'administrateur supplémentaire non exécutif et indépendant de la société pour une période de cinq ans.

Nomination de M. Pravin Vrajlal Sheth (DIN no 00138797) en tant qu'administrateur supplémentaire non exécutif de la société. M. Pravin Sheth est le conjoint de Mme Soniya Sheth, directrice générale de la société. Il n'a aucun lien de parenté avec les autres membres du conseil d'administration.

Nomination de M. Bhadresh Shah en tant qu'administrateur supplémentaire (administrateur non exécutif et indépendant) de la société. M. Bhadresh Shah a été nommé administrateur supplémentaire (non exécutif, indépendant) et il est recommandé de le nommer administrateur indépendant lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société pour un premier mandat de cinq ans. M. Bhadresh Shah est titulaire d'une licence en ingénierie.

Il s'occupe des travaux techniques et civils et possède des connaissances et une expérience raisonnables en matière de comptabilité et de finances. Il est administrateur de Fiberweb (India) Limited. Nomination de M. Pravin V Sheth en tant qu'administrateur supplémentaire (administrateur non exécutif) de la société.

M. Pravin V. Sheth a été nommé administrateur supplémentaire (non exécutif) et il est recommandé de le nommer administrateur lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société. M. Pravin Sheth, B.Com, LLB, FCA est un expert-comptable qualifié. Il est spécialisé dans le développement et la mise en œuvre de systèmes financiers et d'autres logiciels, dans le développement d'entreprises, dans la stratégie d'organisation, dans les processus d'entreprise, dans la réingénierie, dans le conseil en gestion et dans la gestion de projets.

Il a plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité et des questions financières. Il est membre du conseil d'administration de Fiberweb (India) Limited.