Kura Oncology, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société est engagée dans la découverte et le développement de médicaments pour le traitement du cancer. Le pipeline de la société se compose de produits candidats à base de petites molécules qui ciblent les voies de signalisation du cancer. Les produits candidats de la société comprennent le Ziftomenib, le Tipifarnib et le KO-2806. Le Ziftomenib est une petite molécule inhibitrice puissante, sélective, réversible et orale qui bloque l'interaction de deux protéines, la ménine et la protéine exprimée par le gène de la méthyltransférase 2A spécifique de la lysine K, pour le traitement de patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) génétiquement définie. Le tipifarnib est un inhibiteur puissant, sélectif et biodisponible par voie orale de la farnésyl transférase. Le KO-2806 est un inhibiteur de la farnésyl transférase (FTI) de nouvelle génération, qui présente une puissance, des propriétés pharmacocinétiques et physicochimiques améliorées par rapport aux médicaments candidats FTI antérieurs.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale