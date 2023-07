KURA SUSHI USA, INC. : Benchmark Company favorable sur le dossier

Kura Sushi USA, Inc. (Kura Sushi) est un restaurant japonais utilisant la technologie. Kura Sushi sert de la cuisine japonaise par le biais d'un modèle de service de sushi. Le menu de Kura Sushi comprend des nigir, des rouleaux, des hot rolls, des hand rolls, des gunkan, des accompagnements, des nouilles, des ojyu, des teppanyaki, des desserts et des boissons. Le nigir comprend l'anguille abri avec fromage à la crème miso, le germon otoro, le saumon ponzu à l'ail, le toro de saumon et la sériole. Ses rouleaux comprennent le rouleau chenille, l'ikura norimaki, le rouleau arc-en-ciel et le rouleau crevette-avocat. Ses rouleaux chauds comprennent le rouleau à l'avocat, le rouleau au thon épicé, le rouleau à l'anguille (papier de soja) et le rouleau aux légumes (papier de soja). Ses gunkan comprennent l'ikura (œufs de saumon), la vraie chair de crabe et le thon yukhoe. Les accompagnements comprennent des boulettes de poulet gyoza, des takoyaki frits, un carpaccio de vivaneau rouge et des joues de sériole. Les nouilles comprennent les udon au bœuf, les ramen au shoyu et les ramen au tonkotsu. Les desserts comprennent le gâteau au fromage ny, la glace à la vanille et la pastèque. Les boissons comprennent le coca, le thé glacé à la framboise et la limonade.

Secteur Restaurants et bars