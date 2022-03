Kuros Biosciences double ses revenus issus des produits en 2021

Zurich (awp) - Le spécialiste des substituts osseux Kuros Biosciences a engrangé des recettes provenant de ses produits deux fois plus élevées en 2021 qu'un an plus tôt. En incluant les revenus de licences, le chiffre d'affaires a atteint 13,8 millions de francs suisses, contre 4,0 millions en 2020, a indiqué mercredi la société basée à Schlieren.

Les revenus issus de la vente de ses produits ont plus que doublé, à 8,3 millions, contre 4,0 millions un an plus tôt. Le produit Magnetos a enregistré une solide croissance aux Etats-Unis et a été lancé dans de nouveaux pays européens. Les revenus provenant de collaborations ont totalisé 5,5 millions, alors qu'ils étaient inexistants en 2020.

En outre, l'entreprise a obtenu un paiement de règlement de 6,4 millions de la part de Xoma corporation. Cette dernière a versé une partie de prochains paiements d'étape pré-commerciaux et de frais de licence potentiels, en lien avec la collaboration entre Kuros et Checkmate Pharmaceuticals.

Les coûts opérationnels ont atteint 18,8 millions, après 13,4 millions en 2020. La hausse est liée principalement aux coûts de promotion et de commercialisation.

La perte opérationnelle a été ramenée à 8,8 millions, contre 11,7 millions en 2020. Celle nette s'est réduite à 7,5 millions, contre 11,5 millions un an plus tôt.

Le groupe a maintenu son niveau de liquidités et équivalents "sans mesure de dilution de la valorisation de ses titres". A fin décembre, elles s'affichaient à 28,6 millions.

Grâce aux paiements d'étapes de l'accord avec Checkmate ainsi que du contrat avec Xoma, les fonds disponibles pour le financement des opération atteignaient 28,6 millions.

Kuros a poursuivi le recrutement des patients pour son étude clinique de phase II pour Fibrin-PTH, dont les premiers résultats sont prévus pour mi-2023.

L'entreprise considère que ses produits se développent comme prévu, Magnetos générant des ventes aux Etats-Unis et en Europe. Ce produit devrait générer un flux de trésorerie positif dès cette année.

