Kuros a placé 4,23 millions d'actions auprès de ses actionnaires

Zurich (awp) - Dans le cadre de l'augmentation prévue de son capital, Kuros Biosciences a placé 4'233'699 nouvelles actions auprès de ses actionnaires qui ont exercé leurs droits de souscription jusqu'à ce lundi. Le prix unitaire se monte à 1,80 franc, a précisé l'entreprise lundi soir.

Au total, les actionnaires ont souscrit 50,2% de l'ensemble des titres qui étaient offerts. Les 4'192'530 titres qui n'ont pas trouvé preneur auprès des détenteurs de titres seront offerts à des investisseurs institutionnels sélectionnés. Le placement se déroule jusqu'à mardi 15 heures.

L'actionnaire de référence Optiverder a constitué un soutien important pour cette augmentation de capital. Comme annoncé la semaine passée, il a exercé ses droits de souscriptions et souscrit en plus 1,92 million de titres, investissant 3,4 millions de francs suisses supplémentaires dans l'entreprise. Selon les dernières données, Optiverder détenait déjà un bon 13% de Kuros, ce qui en faisait le plus gros actionnaire.

Dans le cadre de l'augmentation de capital, chaque actionnaire avait reçu un droit de souscription pour 1 action détenue. Huit droits donnaient droit au détenteur de souscrire trois nouvelles actions. Le produit de l'opération servira à financer la commercialisation des produits de transplantations osseuses MagnetOs.

