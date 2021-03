Kuros étend la distribution de son Magnetos en Europe

Zurich (awp) - Le laboratoire biotechnologique zurichois Kuros a conclu de nouveaux accords de vente et de distribution en Europe du Nord pour son substitut osseux Magnetos. La commercialisation aux Pays-Bas a été confiée à Lubbers Medical depuis fin 2020. Le stockage et l'écoulement en Suisse et en Autriche a été délégué à respectivement Orthocontor et Amacord, dès le 1er trimestre 2021.

Ces nouveaux contrats viennent étendre la couverture assurée depuis 2017 déjà par Axis Spine des marchés britannique et irlandais, rappelle la firme dans un communiqué mardi.

Une lettre d'intention a par ailleurs été convenue avec Arthrone Oy pour la Finlande.

jh/al