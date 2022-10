Kuros: les ventes s'envolent sur les neuf premiers mois de l'année

Zurich (awp) - Le spécialiste des subsituts osseux Kuros a vu les ventes directes de sa gamme Magnetos prendre l'ascenseur sur les six premiers mois de l'année. Le principal produit commercialisé a généré un chiffre d'affaires de 8,1 millions de francs suisses, en hausse de près de trois quarts sur un an. Les ventes totales de dispositifs médicaux ont enflé de plus de moitié à 8,9 millions.

La société biotechnologique zurichoise assure dans son rapport d'étape mercredi disposer de sufisamment de liquidités pour alimenter ses activités jusqu'au deuxième trimestre de 2024, à la faveur d'un récent placement privé pour 6,0 millions de francs suisses. Les fonds couvriront notamment la finalisation de recherches cliniques intermédiaires sur le Fibrin-PTH dans le domaine de la fusion vertébrale, ainsi que les préparatifs pour le lancement d'un volet clinique de phase III.

La direction anticipe sur l'ensemble de l'année un essor des ventes comparable avec la performance sur le seul troisième trimestre, soit une progression de plus de 50%.

