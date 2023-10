Kuros Biosciences AG est une société de biotechnologie basée en Suisse qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation de produits biopharmaceutiques appelés immunomédicaments. Les immunomédicaments sont des vaccins thérapeutiques destinés à traiter et à prévenir des maladies chroniques courantes, telles que l'hypertension, la dépendance à la nicotine, les maladies allergiques, l'asthme, le mélanome malin et la maladie d'Alzheimer. Ils sont conçus pour donner des instructions au système immunitaire du patient afin qu'il produise les anticorps thérapeutiques souhaités ou les réponses des cellules T qui modulent les processus des maladies chroniques. La société a construit un pipeline de différents candidats immunomédicaments, dont cinq sont en développement clinique. Ses candidats immunomédicaments sont développés à la fois en interne et en collaboration avec Novartis, Pfizer et Pfizer Animal Health, entre autres. La société possède deux filiales : Proteome Therapeutics GmbH, détenue à 100 %, et BioSupport AG, détenue par une minorité.

Secteur Santé