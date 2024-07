Kusuri No Aoki Holdings Co Ltd est une société basée au Japon, principalement engagée dans le commerce de détail de proximité de produits pharmaceutiques, cosmétiques, de produits de première nécessité, d'aliments et de pharmacies d'officine. L'entreprise exploite des pharmacies proposant un assortiment de produits de première nécessité, dont les principaux sont les produits pharmaceutiques et les cosmétiques. La société propose cinq types de produits. Les produits de santé comprennent les produits pharmaceutiques, les produits alimentaires et les fournitures médicales. Les produits de beauté comprennent les cosmétiques de conseil, les produits de soins du visage tels que les nettoyants pour le visage, les produits de soins du corps, les produits de soins capillaires et les produits de soins bucco-dentaires. Les produits de la vie courante comprennent les produits pour bébés, les produits de soins infirmiers, les produits sanitaires, les détergents, les produits ménagers, les aliments pour animaux, les produits d'habillement et les appareils électroménagers. Les produits alimentaires comprennent les aliments transformés, les aliments quotidiens, les aliments frais, les assaisonnements, les confiseries, les boissons, les liqueurs et autres aliments. Les produits pharmaceutiques comprennent les produits pharmaceutiques prescrits en pharmacie.

Secteur Pharmacies