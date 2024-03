Kuwait and Gulf Link Transport Co KPSC est une société basée au Koweït dont l'activité principale est la logistique et le transport terrestre. Les activités de la société comprennent des services de fret général et d'arrimage dans les ports maritimes, l'exploitation de terminaux à conteneurs, des services de transport et de manutention de fret général, des services de transport et de manutention de conteneurs, des services de location d'équipements lourds, des services de transport de charges lourdes, des services internationaux de transport terrestre de passagers, des services de transport de carburant, des services municipaux et des services de nettoyage. Elle dispose d'un parc de véhicules de transport tels que des remorques surbaissées, des remorques plates-formes, des remorques d'équipement lourd, des bennes basculantes, des grues et des camions-citernes de carburant et d'eau. Les principaux produits de transport de la société comprennent les produits manufacturés, les consommables, les liquides en vrac, le pétrole, les produits chimiques, les matières premières, les cargaisons de projet, les charges larges et les équipements lourds au Koweït, dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et du Moyen-Orient.

Secteur Frêt au sol et logistique