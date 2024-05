Kuwait Hotels Co KPSC, anciennement connue sous le nom de Kuwait Hotels Company KSC, est une société basée au Koweït dont les activités consistent à établir, exploiter, négocier, louer et investir dans des hôtels, cabines de plage, bureaux, appartements, maisons d'habitation, jardins, expositions à tous les niveaux au Koweït et à l'étranger, et à les meubler, les gérer et les préparer pour recevoir des clients. La société est également impliquée dans l'importation de toutes sortes de meubles, de produits alimentaires, d'outils, de plantes et d'instruments nécessaires, ainsi que dans la prestation de tous les services qui apportent du confort aux clients et toutes les autres activités. La société est organisée en deux secteurs d'activité : Hôtels et Services de restauration. Au 31 décembre 2011, la Société opérait par le biais de ses filiales, dont Kuwait Catering Company KSCC, Safat Catering Company KSCC et Safir International Hotel Management Company EC, détenues à 100%.

