Kuwait Real Estate Company KPSC est une société d'actionnariat basée au Koweït qui opère dans le secteur de l'immobilier. La société s'occupe d'une gamme d'activités immobilières, y compris la vente, l'achat, le crédit-bail et la location de terrains et de bâtiments, et le développement et la construction de bâtiments, ainsi que l'investissement dans des projets similaires à ses propres activités, et dans des portefeuilles gérés par des gestionnaires de fonds professionnels. La société est organisée en deux secteurs d'activité : L'immobilier et l'activité d'investissement. Les sociétés associées de la société comprennent, entre autres, Kuwait Building Materials Manufacturing KSCC, National Slaughter House KSCC, First Slaughter Company KSCC et ABC Real Estate Company WLL.

Secteur Développement et opérations immobilières