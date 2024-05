Kuwait Real Estate Holding Co KPSC (Al Aqaria) est une société d'actionnariat public basée au Koweït, principalement engagée, avec ses filiales, dans la gestion de projets immobiliers, la maintenance et les services de construction. Ses divisions commerciales comprennent l'investissement direct, qui réalise des évaluations de projets et des études de faisabilité, la création et la vente de sociétés, les fusions et acquisitions, la restructuration du capital, la coopération avec d'autres sociétés pour des offres privées et publiques et le financement de projets, et le développement commercial, qui s'occupe de planification et de développement stratégiques, de commercialisation de produits d'investissement et d'identification de nouvelles possibilités d'investissement. Ses filiales sont Al Omran Real Estate Development Company KSC (fermée), spécialisée dans l'investissement et le développement de biens immobiliers ; Time Line Project Management KSC, spécialisée dans la gestion et la maintenance de projets, et First National for consulting Co KSC (fermée), spécialisée dans le conseil en gestion, entre autres.

Secteur Développement et opérations immobilières