Kuwait Telecommunications Company KSCP est une société basée au Koweït qui fournit des services de télécommunications mobiles cellulaires et des services de données conformément aux principes de la charia islamique. La société se concentre sur l'achat, la fourniture, l'installation, l'exploitation et la maintenance d'appareils et d'équipements de télécommunications sans fil (télécommunications mobiles, systèmes d'appel et autres services sans fil). Les offres de la société sont structurées en deux divisions : Personal, qui comprend les services postpayés, prépayés, l'évolution à long terme de quatrième génération (4G LTE), les appareils, l'iPhone, le surf, les promotions, les récompenses et d'autres services connexes, et Business, qui comprend les solutions vocales, les services Internet, les solutions intelligentes, les solutions d'affaires. La société est une filiale de Saudi Telecommunications Company.

Secteur Services de télécommunications sans fil