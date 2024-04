Kuya Silver Corporation est une société canadienne d'exploration et de développement miniers qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement d'actifs dans le domaine des métaux précieux au Pérou et au Canada. Les projets de la société comprennent le projet Bethania Silver et le projet Silver Kings. Le projet Bethania Silver consiste en trois propriétés dans la même zone d'intérêt, Bethania, Carmelitas et Tres Banderas, qui couvrent collectivement environ 4 981 hectares. Les concessions de Tres Banderas sont situées dans le district d'Acobambilla, dans le département de Huancavelica, au Pérou. Le projet Silver Kings englobe les actifs Kerr (projet Kerr), détenus à 100 %, les actifs restants et les concessions Sunrise, qui couvrent au total environ 17 854 hectares dans les cantons de Coleman, Gilles Limit, Lorrain, South Lorrain, Kittson, Barr, Klock, Dane, Cassels et Riddell, dans le nord-est de l'Ontario. Le projet Silver Kings est situé dans le camp minier d'argent le plus prolifique du nord de l'Ontario, près de la ville minière historique de Cobalt, en Ontario.

Secteur Métaux et minéraux précieux