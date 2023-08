KVH Industries, Inc. est un fournisseur de solutions de connectivité axées sur la technologie qui s'adresse principalement aux clients du secteur maritime dans le monde entier. La société conçoit, fabrique et fournit des services de connectivité et de contenu à l'échelle mondiale. Elle fournit des services mondiaux d'Internet à haut débit et de voix sur IP (VoIP) par satellite aux utilisateurs mobiles en mer et sur terre. Elle fournit également des divertissements sous licence commerciale, notamment des informations, des sports, de la musique et des films, à des clients commerciaux sur les marchés maritime et hôtelier, ainsi que des services supplémentaires à valeur ajoutée. En ce qui concerne le matériel, la société fabrique et distribue principalement une famille de produits d'antennes satellites mobiles qui fournissent un accès bidirectionnel à l'Internet et aux services VoIP en dehors de la portée des services de téléphonie cellulaire, ainsi que des antennes stabilisées en mouvement qui fournissent des services de télévision par satellite en réception seule. Les marques de la société comprennent TracVision, TracNet, KVH ONE, TracPhone, KVH Link et TVlink, entre autres.

Secteur Communications et réseautage