Kvutzat Acro Ltd a publié ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024. Pour le premier trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 200,88 millions d'ILS, contre 218,65 millions d'ILS il y a un an. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 202,02 millions d'ILS contre 227,4 millions d'ILS il y a un an.

La perte nette s'est élevée à 2,84 millions d'ILS, contre un bénéfice net de 18,93 millions d'ILS il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies a été de 0,05 ILS, contre un bénéfice de base par action des activités poursuivies de 0,33 ILS il y a un an. La perte diluée par action des activités poursuivies était de 0,05 ILS, contre un bénéfice dilué par action des activités poursuivies de 0,33 ILS il y a un an.