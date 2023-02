KWS Saat s'attend à une croissance plus importante de son chiffre d'affaires - prévisions de marges confirmées

EINBECK (dpa-AFX) - Après un bond de près d'un tiers de son chiffre d'affaires au cours des six premiers mois, KWS Saat est encore plus confiant pour l'exercice 2022/2023. Ce sont surtout le segment des céréales et des betteraves sucrières ainsi que les activités au Brésil qui accélèrent la croissance, a déclaré la directrice financière Eva Kienle lors de la présentation des chiffres jeudi à Einbeck. Le chiffre d'affaires du producteur de semences devrait donc croître de 13 à 15 % pour l'exercice en cours (clos le 30 juin) et non plus seulement de 10 à 12 % comme prévu précédemment. Kienle envisage avec optimisme les semis de printemps sur les principaux marchés d'Europe et d'Amérique du Nord.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 31 pour cent pour atteindre 563,7 millions d'euros. La perte opérationnelle avant intérêts et impôts (Ebit) s'est élevée à 71,9 millions d'euros. Pour l'ensemble de l'année, les prévisions de marge confirmées prévoient un bénéfice d'exploitation de 10 à 11 pour cent du chiffre d'affaires.

Comme les activités de KWS ne démarrent qu'au printemps avec la saison des récoltes, les chiffres du résultat d'exploitation sont généralement négatifs au cours des premiers mois de l'exercice, mais ils s'améliorent généralement au cours du second semestre. Au final, KWS Saat a enregistré une perte de 79,5 millions d'euros après six mois. Un an plus tôt, la perte s'élevait à 85,3 millions d'euros./lew