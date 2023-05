Le producteur de semences KWS Saat redevient optimiste - l'action grimpe

EINBECK (dpa-AFX) - Une forte demande de semences de maïs et de betteraves sucrières rend KWS Saat encore plus optimiste pour l'exercice en cours. KWS a déjà relevé ses objectifs annuels à deux reprises. Selon un communiqué publié mercredi soir, la direction vise désormais en 2022/23 une croissance du chiffre d'affaires à données comparables - c'est-à-dire hors effets de change et de portefeuille - dans le haut de la fourchette connue de 13 à 15%, contre 1,54 milliard d'euros l'an dernier.

Dans le meilleur des cas, le bénéfice d'exploitation pourrait être plus important que prévu. En plus d'un mix de chiffre d'affaires plus favorable, cela est également dû aux frais de recherche et de développement qui, par rapport au chiffre d'affaires, ont pu être légèrement inférieurs à ce qui était prévu jusqu'à présent.

Concrètement, la direction prévoit désormais une marge bénéficiaire avant intérêts et impôts de 11 à 12% en 2022/23, contre 10 à 11% auparavant. Le marché boursier a bien accueilli ces prévisions revues à la hausse. L'action a poursuivi son récent rebond jeudi matin avec une hausse de près de 6% à 62,70 euros. Cela signifie l'une des premières places de l'indice SDax des petites valeurs.

L'analyste Charlie Bentley de la société d'investissement Jefferies s'est montré très positif sur les chiffres. Si le groupe atteint le haut de la fourchette des prévisions de chiffre d'affaires et au moins le milieu de la fourchette des prévisions de marge, le bénéfice d'exploitation 2022/23 serait supérieur aux attentes actuelles du marché.

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice qui s'achève fin juin, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ un quart en glissement annuel, sur la base de chiffres provisoires, pour atteindre environ 1,5 milliard d'euros. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a grimpé de près de 41% à 261 millions d'euros grâce à des prix de vente plus élevés et à un bon mix de produits.

KWS Saat présentera ses chiffres détaillés jeudi prochain (11 mai)./mis/ngu/zb