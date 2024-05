KWS SAAT SE & Co KgaA est une société basée en Allemagne qui se consacre au développement, à la production et à la distribution de semences pour les agriculteurs. Les activités de la société sont réparties en trois segments : Maïs, Betterave à sucre et Céréales. Le segment Maïs propose des semences de maïs, de colza, de tournesol, de sorgho, de millet et de grandes cultures. Le segment Betterave sucrière propose des semences de betterave sucrière et de betterave énergétique, ainsi que des aliments pour animaux. Le segment Céréales propose des semences de blé, de seigle, de seigle hybride, d'orge d'hiver, d'orge de printemps, d'oléagineux et de grandes cultures, ainsi que des semences biologiques. La société fournit également des semences de betteraves fourragères, de soja, de pois céréaliers et de cultures dérobées. Elle opère par l'intermédiaire de plusieurs filiales en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, en France, en Italie, en Autriche, en Turquie, au Chili et en Belgique, entre autres.

Secteur Pêche et agriculture