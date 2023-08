Kymera Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique. L'entreprise se concentre sur la découverte et le développement de petites molécules thérapeutiques qui dégradent sélectivement les protéines pathogènes en exploitant le système naturel de dégradation des protéines de l'organisme. Sa plateforme de dégradation ciblée des protéines, Pegasus, lui permet de découvrir des petites molécules sélectives de dégradation des protéines ayant une activité contre les protéines pathogènes dans tout le corps. Sa plateforme Pegasus comprend l'atlas du corps entier de la ligase E3, la boîte à outils des liants de la ligase E3, la modélisation des complexes ternaires, le modèle quantitatif de pharmacologie des systèmes et la chimie exclusive. Ses programmes thérapeutiques en cours de développement comprennent IRAK4, IRAKIMiD et STAT3, qui se concentrent chacun sur un seul nœud de signalisation critique au sein des voies génétiquement et cliniquement validées du récepteur de l'interleukine-1/récepteur de type Toll (IL-1R/TLR) et de la Janus kinase/transducteurs de signaux et activateurs de transcription (JAK/STAT).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale