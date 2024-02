Kymera Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur la découverte et le développement de petites molécules thérapeutiques qui dégradent sélectivement les protéines pathogènes en exploitant le système naturel de dégradation des protéines de l'organisme. Sa plateforme de dégradation ciblée des protéines (TPD), Pegasus, lui permet de découvrir des petites molécules sélectives de dégradation des protéines ayant une activité contre les protéines pathogènes dans tout le corps. La plateforme Pegasus de la société comprend l'atlas du corps entier de l'E3 Ligase, la boîte à outils des lieurs de l'E3 Ligase, la modélisation des complexes ternaires et le modèle pharmacologique quantitatif du système. Les programmes en phase clinique de la société comprennent IRAK4, IRAKIMiD et STAT3, qui s'attaquent chacun à des cibles au sein du récepteur de l'interleukine-1/récepteur de typeoll (IL-1R/TLR) et de la janus kinase/transducteurs de signaux et activateurs de la transcription (JAK/STAT). Les programmes de la société sont axés sur le traitement d'une série de maladies immuno-inflammatoires, d'hémopathies malignes et de tumeurs solides.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale