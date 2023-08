Kyndryl Holdings, Inc. est une société de services technologiques. Elle est un fournisseur de services d'infrastructure. Elle propose des services dans des domaines tels que les services de cloud computing, les services d'entreprise de base et zCloud, les services d'applications, de données et d'intelligence artificielle, les services de lieu de travail numérique, les services de sécurité et de résilience, ainsi que les services de réseau et de périphérie, afin d'accompagner ses clients dans l'évolution technologique. Ses segments comprennent les Amériques, l'Europe/Moyen-Orient/Afrique (EMEA), le Japon et l'Asie-Pacifique. Ses services Cloud conçoivent, construisent et fournissent des services gérés pour les environnements multicloud de ses clients. Les services Core Enterprise et zCloud prennent en charge une gamme d'infrastructures d'entreprise, notamment les clouds privés, les environnements mainframe, l'informatique distribuée, les réseaux d'entreprise et les environnements de stockage. Ses services d'application, de données et d'intelligence artificielle fournissent des services de données d'entreprise, notamment la transformation des données, l'architecture et la gestion des données, la gouvernance des données et la conformité.

Secteur Services et conseils en informatique