Kyndryl Holdings, Inc. est un fournisseur de services d'infrastructure informatique, au service d'entreprises dans plus de 60 pays. La société conçoit, construit, gère et modernise des systèmes d'information complexes et critiques. Ses segments comprennent les États-Unis, le Japon, les marchés principaux et les marchés stratégiques. Elle propose des services dans des domaines tels que les services cloud, les services d'entreprise de base et zCloud, les applications, les données et les services d'intelligence artificielle (IA), les services d'espace de travail numérique, les services de sécurité et de résilience et les services de réseau et de périphérie. Ses services de conseil et de mise en œuvre sont connus sous le nom de Kyndryl Consult. La société conçoit, construit et fournit des services gérés pour les environnements multi-cloud de ses clients. Elle fournit des services de données d'entreprise de bout en bout, y compris la transformation des données, la gouvernance et la conformité des données et la migration des données. Ses services de lieu de travail numérique fournissent l'infrastructure technologique, la mobilité, la sécurité et les solutions d'accès.

Secteur Services et conseils en informatique