Kyndryl lance une expérience de cocréation pour aider ses clients à élaborer des solutions innovantes

Kyndryl (NYSE: KD), le plus grand fournisseur de services d'infrastructure informatique au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de Kyndryl Vital, une expérience de cocréation ouverte et collaborative, dirigée par des graphistes, qui aide les clients et les partenaires d'alliance à résoudre leurs défis commerciaux et à créer des plateformes technologiques révolutionnaires.

Kyndryl Vital est dirigé par des équipes de graphistes du monde entier qui travaillent de concert avec les clients et les partenaires pour définir et résoudre des problèmes complexes avec élégance et innovation. Ces graphistes conduisent l'expérience de cocréation avec une conception centrée sur l'humain et une approche de recherche rigoureuse. Ce modèle "de l'extérieur vers l'intérieur" intègre les données à une compréhension profonde des besoins et du comportement des gens. Associé à la stratégie de conception, à la conception de l'expérience, à la narration, à la recherche axée sur les données et à la mise en œuvre de technologies, Kyndryl Vital constitue la base de la création de solutions créatives et d'une vision convaincante de l'avenir.

Conscientes de la nécessité d'être agiles et flexibles, les équipes de Kyndryl Vital pourront intégrer les systèmes, méthodes et outils existants utilisés par les clients et les partenaires. Cette approche inclusive réunit les propres experts techniques de Kyndryl, ainsi que ceux des clients et des partenaires d'alliance pour créer une méthode de travail ouverte et cohérente.

"Kyndryl Vital génère de la valeur commerciale pour nos clients et partenaires en réduisant les disparités entre les expériences humaines et les capacités techniques. Notre approche dirigée par un graphiste nous fournit une base puissante pour nous engager et établir une compréhension profonde de leurs défis commerciaux. Aux côtés des experts techniques de Kyndryl, Kyndryl Vital permettra à nos clients et partenaires de concevoir des approches innovantes pour construire les systèmes technologiques critiques du futur", déclare Tom Rourke, responsable mondial, de Kyndryl Vital.

Kyndryl Vital se trouve dans un continuum qui s'étend à Kyndryl Bridge, une nouvelle plateforme d'intégration ouverte qui donne aux chefs d'entreprise un aperçu en temps réel de leurs actifs informatiques complexes, et un contrôle sans précédent sur la personnalisation de leurs opérations critiques. Kyndryl Vital collabore étroitement avec les clients et les experts techniques afin d'imaginer et de mettre en œuvre des solutions aux défis commerciaux. Kyndryl Bridge permet aux clients de gérer ces solutions, flux de travail et processus de manière transparente sous une seule et même plateforme.

Les équipes de Kyndryl Vital sont situées actuellement aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne et en Espagne, et prévoient de s'étendre à plusieurs autres pays d'ici la fin de l'année. Cette expérience de cocréation agile et polyvalente peut soutenir les nouveaux clients qui cherchent à débuter une collaboration avec Kyndryl, ainsi que les clients établis qui souhaitent étendre leur champ d'action avec Kyndryl pour répondre aux besoins futurs de leur entreprise.

Kyndryl (NYSE: KD) est le plus grand fournisseur de services d'infrastructure informatique au monde, desservant des milliers d'entreprises clientes dans plus de 60 pays. La société conçoit, construit, gère et modernise les systèmes d'information complexes et critiques dont le monde dépend chaque jour. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.kyndryl.com.

