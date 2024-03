Kyoto Financial Group Inc est une société basée au Japon qui s'occupe principalement de la gestion et de l'administration de banques et d'autres sociétés qui peuvent devenir des filiales en vertu de la loi bancaire, ainsi que d'autres activités accessoires et connexes. Le groupe Kyoto Bank est principalement engagé dans des activités bancaires et d'autres activités liées aux services financiers, y compris le crédit-bail, les cartes de crédit et les activités liées aux valeurs mobilières. Le siège social et les autres succursales de la Kyoto Bank mènent des activités de dépôt, de prêt, de négociation de titres de marchandises, d'investissement en titres, de change national, de change étranger et de fiducie, et sont considérés comme les activités principales du groupe. En outre, par l'intermédiaire de ses filiales consolidées, la société est engagée dans la fourniture de services de gestion et de location de biens immobiliers, de gestion de centres commerciaux électroniques, de services de garantie de crédit, de services de location, de services d'investissement, de services de cartes de crédit, de services de recherche économique et de services de consultation commerciale.

Secteur Banques