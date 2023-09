Le groupe Kyoto a annoncé l'inauguration officielle de son système révolutionnaire de stockage thermique Heaeatcube au Norbis Park, au Danemark. Ce moment important sera célébré par un événement retransmis en direct. Norbis Park est un parc industriel (anciennement connu sous le nom de centrale électrique de Nordjyllandsvrket) qui se consacre au développement de solutions innovantes en matière d'énergie verte.

Il appartient à Aalborg Forsyning, un service public régional. Le Heatcube installé au Norbis Park a une capacité de stockage de 18 MWh et une capacité de décharge de 4 MW. Il sert de système de stockage de la chaleur, absorbant l'énergie du réseau électrique, stockant l'énergie thermique dans du sel fondu et fournissant de la chaleur au système de chauffage urbain, faisant du solaire et de l'éolien une alternative viable aux combustibles fossiles pour le chauffage urbain.

L'inauguration se déroulera en présence de partenaires commerciaux, notamment Aalborg Forsyned, Aalborg CSP, Yara International, CyD, Vulcanic, Royal Institute of Technology, Rpow et Innovation Norge. Kyoto sera représentée par le groupe de direction ainsi que par Eivind Reiten, président du conseil d'administration, ancien ministre norvégien de l'énergie et PDG de Norsk Hydro. Katja Nordgaard, ambassadrice de Norvège au Danemark, sera également présente.