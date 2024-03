Kyowa Kirin Co., Ltd. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par source de revenus se répartit comme suit : - ventes de produits pharmaceutiques (92,6%) : produits de prescription destinés au traitement de l'anémie, des cancers, des maladies immunitaires et néphrologiques ; - ventes de licences (7,4%). A fin 2021, le groupe dispose de 3 sites de production implantés au Japon (2) et en Chine. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (46%), Asie (9,8%), Amériques (29%), Europe (15,1%) et autres (0,1%).

Secteur Produits pharmaceutiques