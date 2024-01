Propriété à 22,5% du géant de l’électricité, Kyushu Electric Power, le groupe Kyudenko Corporation est spécialisé dans les services d’ingénierie. Elle figure parmi les dernières entrées de notre portefeuille Investisseur Asie. Voyons pourquoi dans ce conseil.

Cette entreprise japonaise fournit des services d’installation de matériel essentiellement électrique. Son expertise s'étend aussi aux domaines du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Dans le secteur de l’aérien, l’entreprise s’occupe de l’installation et de l’entretien de lignes de transmission haute et basse tension. Dans le domaine des énergies renouvelables, Kyudenko se charge d’opérations de distribution d’électricité.

Répartition des ventes selon les métiers (source : Kyudenko)

Kyudenko a connu un tournant au début des années 2010 avec l’apparition de nouvelles applications dans le domaine des énergies renouvelables. Certes, celles-ci restent minimes au regard du total des revenus (16,7% du chiffre d’affaires en 2022), mais elles ont permis au groupe de trouver un nouvel élan alors que la croissance piétinait. Les marges se sont améliorées de façon assez spectaculaire. Aujourd’hui, la société prend appui sur un large panel d’activités en ayant réussi à mixer des métiers plutôt traditionnels comme l’installation d’équipements électriques dans le domaine de la construction et des solutions à plus forte valeur ajoutée comme les contrats de maintenance qui assurent des revenus récurrents et les activités dans le renouvelable.

Un aperçu de l’historique des métiers et des chiffres. On peut voir qu’à partir de 2011, les marges accélèrent puis que la société élargit son spectre d’activités (en jaune) (source : Kyudenko Annual report 2022)

L’autre force de Kyudenko, c’est la qualité des chiffres publiés. On l’a mentionné, les marges sont régulières et élevées si on les compare à l’historique du groupe. Un autre élément de satisfaction se trouve dans la capacité de Kyudenko à générer des profits avec l’argent investi. Dit autrement, le Return On Equity (ROE) atteint des niveaux tout à fait respectables, entre 10% et 11%. Enfin, la situation bilancielle est excellente avec une trésorerie très bien garnie. Le capital est principalement alloué aux actionnaires sous forme de dividendes - pas de rachats d’actions néanmoins - et aux investissements de croissance.

L’évolution des marges est un bon point (source : Zonebourse)

Nous apprécions Kyudenko pour son agilité. Le marché est complexe mais l’entreprise japonaise a su s'engouffrer dans les nouveaux débouchés du métier. Aussi, la visibilité est optimale. Les analystes ont relevé à plusieurs reprises leurs prévisions de BNA pour les trois prochains exercices. Nous estimons que le cours n’est pas aligné avec ces perspectives et qu’un potentiel de revalorisation sur le titre est probable. Il évolue environ 11% en dessous de ses plus hauts historiques, époque où les marges étaient proches mais où les revenus étaient plus faibles.

L’objectif moyen de BNA a été revu à la hausse à plusieurs reprises, surtout pour 2025 et 2026 (source : Zonebourse)

Kyudenko représente une opportunité d’investissement attrayante au regard de l’évolution de sa rentabilité, sa diversification, sa stabilité des revenus, la qualité de son bilan et les perspectives des analystes.