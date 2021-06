AIR LIQUIDE, AIRBUS et ADP s'associent dans l'hydrogène

© AOF 2021

Air Liquide, Airbus et le Groupe ADP ont signé un protocole d'accord pour préparer l'arrivée de l'hydrogène dans les aéroports en 2035 dans le cadre du développement de l'avion à hydrogène. Les partenaires entendent combiner leurs expertises respectives pour accompagner la décarbonation du transport aérien et définir les besoins concrets et les opportunités qu'apporte l'hydrogène au secteur aéronautique.Ce partenariat traduit l'ambition commune des trois groupes de contribuer à l'émergence d'une filière française innovante et stratégique pour une aviation mondiale décarbonée.Pour préparer l'arrivée des premiers avions de ligne hydrogène à horizon 2035, l'organisation des aéroports devra être adaptée, notamment pour intégrer la problématique de l'approvisionnement en hydrogène liquide. Le partenariat annoncé aujourd'hui porte sur la réalisation d'études d'ingénierie en vue de créer ces infrastructures.Dans un premier temps, une étude portant sur un panel représentatif d'une trentaine d'aéroports dans le monde permettra de déterminer les différentes configurations du développement et de l'approvisionnement en hydrogène liquide.Des scénarios et plans détaillés seront ensuite élaborés pour les deux principaux aéroports parisiens : Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Ces scénarios permettront de définir les infrastructures requises, le dimensionnement et l'implantation, lesquels devront prendre en compte l'ensemble des contraintes liées d'une part aux normes de sécurité industrielle et d'autre part à celles de l'aéronautique.Ce partenariat mobilise des expertises complémentaires avec pour ambition d'accompagner dès aujourd'hui la transformation des aéroports et permettre l'essor d'un transport aérien durable.