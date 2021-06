Air Liquide s'associe à Airbus et ADP pour préparer les aéroports à l'avion à hydrogène

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a annoncé lundi s'associer avec l'avionneur Airbus et l'exploitant aéroportuaire Groupe ADP pour réaliser des études d'ingénierie en vue de créer des infrastructures aéroportuaires adaptées aux avions à hydrogène.

Les modalités financières de ce partenariat n'ont pas été communiquées.

"Pour préparer l'arrivée des premiers avions de ligne hydrogène à horizon 2035, l'organisation des aéroports devra être adaptée, notamment pour intégrer la problématique de l'approvisionnement en hydrogène liquide", a expliqué Air Liquide dans un communiqué. "Dans un premier temps, une étude portant sur un panel représentatif d'une trentaine d'aéroports dans le monde permettra de déterminer les différentes configurations du développement et de l'approvisionnement en hydrogène liquide", a poursuivi Air Liquide.

"Des scénarios et plans détaillés seront ensuite élaborés pour les deux principaux aéroports parisiens : Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Ces scénarios permettront de définir les infrastructures requises, le dimensionnement et l'implantation, lesquels devront prendre en compte l'ensemble des contraintes liées d'une part aux normes de sécurité industrielle et d'autre part à celles de l'aéronautique", a ajouté le spécialiste des gaz industriels.

