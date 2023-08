L.B. Foster Company est un fournisseur mondial de solutions technologiques, de produits manufacturés et de services pour la construction et l'entretien d'infrastructures. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Rail, Technologies et Services (Rail), Produits en béton préfabriqué (Precast), et Produits et mesures en acier. Le secteur ferroviaire comprend diverses entreprises de fabrication et de distribution qui fournissent une variété de produits et de services aux chemins de fer de marchandises et de passagers et aux entreprises industrielles dans le monde entier. Le segment ferroviaire propose également des services de gestion de projets sous contrat et des services après-vente. Le segment Precast comprend cinq usines de fabrication de béton préfabriqué aux États-Unis, qui fournissent des solutions techniques en béton préfabriqué. Le segment Steel Products and Measurement conçoit, fabrique et fournit une variété de produits de ponts en acier aux entrepreneurs effectuant des travaux d'installation et de réparation sur le réseau d'infrastructures de transport nord-américain.

Secteur Véhicules et machines lourdes