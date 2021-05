L BRANDS : bat le consensus et annonce la scission de Victoria's Secret

L Brands a annoncé sa scission en deux sociétés : Victoria's Secret et Bath & Body Works. L'opération devrait être achevée d'ici la fin août. Le groupe a également réalisé au premier trimestre 2021 un bénéfice par action ajusté de 1,25 dollar, contre une estimation comprise entre 0,85 et un dollar. Wall Street visait 93 cents. Le chiffre d'affaires est ressorti à 3,02 milliards, contre 1,65 milliard un an plus tôt. Le consensus le donnait à 2,84 milliards. Les ventes de Victoria's Secret ont atteint 1,55 milliard contre 893,6 millions un an plus tôt.



Celles de Bath & Body Works ont atteint 1,47 milliard contre 760,6 millions un an plus tôt.