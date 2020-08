L Brands : BPA ajusté trimestriel en légère hausse

20/08/2020 | 13:39

La maison de mode féminine L Brands a annoncé mercredi soir avoir réalisé un BPA ajusté de 25 cents sur son deuxième trimestre comptable, contre 24 cents un an auparavant, pour un profit opérationnel ajusté en hausse de 18% à 205,7 millions.



Les revenus se sont pourtant contractés de 20% à 2,32 milliards de dollars, avec la fermeture de magasins Bath & Body Works et Victoria's Secret durant une partie du trimestre écoulé du fait de la pandémie de Covid-19.



Compte tenu du 'niveau élevé d'incertitudes sur l'environnement actuel', le groupe basé à Columbus (Ohio) ne donne toujours pas d'objectifs pour le trimestre en cours ou pour l'ensemble de son exercice 2020-21.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.