L Brands : relèvement de fourchette-cible de BPA

L Brands annonce relever ses prévisions de bénéfice par action pour son premier trimestre, l'anticipant désormais entre 0,85 et un dollar, comparativement à sa fourchette précédente de 0,55 à 0,65 dollars, excluant tout frais lié à l'extinction anticipée de la dette.



La maison-mère de Bath & Body Works et Victoria's Secret justifie ce relèvement par l'amélioration des tendances des ventes, attribuable notamment à des changements dans les habitudes de consommation et un assouplissement des restrictions sanitaires.



