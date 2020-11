L Brands : nette progression du BPA ajusté au 3e trimestre

19/11/2020 | 13:43

La maison de mode féminine L Brands a annoncé mercredi soir avoir réalisé un BPA ajusté de 1,13 dollar sur son troisième trimestre comptable, contre deux cents un an auparavant, pour un profit opérationnel ajusté presque multiplié par six à 550,7 millions.



Ses revenus se sont accrus de 14% à 3,05 milliards de dollars (+28% en données comparables) 'avec la vigueur persistante chez Bath & Body Works et une amélioration significative de la performance chez Victoria's Secret'.



Néanmoins, L Brands se dit 'prudente quant à sa capacité à dépasser les résultats et les ventes du quatrième trimestre de l'année dernière, étant données les contraintes anticipées et d'autres incertitudes liées à la pandémie de Covid'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.