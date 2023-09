L&F Co Ltd est une société basée en Corée qui se consacre principalement à la production et à la distribution de matériel électronique. L'entreprise fournit principalement des matériaux actifs d'électrode positive pour les batteries secondaires. La société fournit également d'autres matériaux électroniques, tels que des matériaux optiques, des matériaux de décoration, des matériaux résistant à la chaleur et autres. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Produits chimiques de base