La Française REM acquiert une résidence de coliving à Montpellier

La Française Real Estate Managers (REM), société de gestion immobilière avec 31 milliards d'euros d'actifs sous gestion, a acquis pour le compte de l'Opci LF Immo Générations, une résidence de coliving de 3 259 m2 sise au 954 rue Jean Mermoz à Montpellier. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre d'une opération de « sale and leaseback ». Livrée en 2019, cette résidence à usage mixte en R+4 comprend 2 002 m2 d'espaces de coliving (soit 75 unités, allant de 15 à 30 m2), un restaurant de 247 m2, 949 m2 d'espaces de coworking (120 postes de travail) et une salle de fitness de 60 m2.



La résidence propose de nombreux services aux occupants, dont une conciergerie, des cuisines communes, le nettoyage des chambres, etc. D'un point de vue énergétique, l'immeuble a recours au réseau de chaleur et froid urbain, à l'éclairage LED et à un système CVC récent, permettant de limiter l'empreinte environnementale de l'exploitation de l'actif.



L'immeuble bénéficie d'un emplacement stratégique, au cœur de Montpellier, à quelques minutes de l'emblématique Place de la Comédie, proche du parc tertiaire Le Millénaire et des principales commodités et à proximité des espaces verts. La résidence fait la part belle aux mobilités douces avec la station Léon Blum de la Ligne 1, la station Place de l'Europe de la Ligne 4 et plusieurs lignes de bus (14, 9, 16, 51) à quelques minutes.





L'actif est intégralement loué dans le cadre d'un bail long terme à The Babel Community, pionnier du coliving qui depuis 15 ans imagine les logements de demain pour les jeunes actifs notamment. Leur philosophie exige que chaque logement s'inscrive dans un bâtiment durable, accueillant, festif et collectif.



Leslie Villate, Directrice des Investissements et Développement Immobilier Institutionnels – France de La Française Real Estate Managers – Pôle Institutionnel, a conclu : " Il s'agit là de la deuxième acquisition de résidence de coliving The Babel Community pour La Française REM. La qualité de l'exploitant, véritable pionnier du coliving, couplé à la centralité de l'actif, présente des perspectives de valorisation favorables. "







