La Française REM : acquisition d'un immeuble situé à Izon (33)

La Française Real Estate Managers (REM) acquiert auprès de Salini Immobilier un immeuble d’activités situé Route d’Anglumeau à Izon (33), en périphérie nord-est de Bordeaux. L’actif est implanté au sein du Parc d’Activités d’Anglumeau regroupant plus de 30 entreprises, et relié aux grands axes autoroutiers du secteur (A10, A89, A62 et A63).



Développé et réalisé par Salini Immobilier d'après une conception AXiomE Architecture et livré en novembre 2022, l'ensemble immobilier, comprenant deux bâtiments, est entièrement loué à Discac (spécialiste de meubles design de cuisine et salle de bain) dans le cadre d'un bail de 9 ans ferme. L'actif développe 8 380 m², dont 580 m² de bureaux et 7 800 m² de locaux d'activités, dispose d'une bonne performance énergétique et est pourvu d'un éclairage LED. Il offre également environ 7 800 m2 d'espaces verts, gérés de manière durable.



Cette acquisition, pour environ 9,9 millions d'euros, a été réalisée pour le compte de la Société Civile de Placement Immobilier LF Opportunité Immo.