La Française REM : acquisition d'une crèche avec jardins dans le 14ème arrondissement de Paris

La Française Real Estate Managers (REM), agissant pour le compte de la Société Civile de Placement Immobilier Lf Avenir Santé, a acquis auprès du promoteur parisien Soferim, une crèche avec jardins, sise 26 rue de la Tombe Issoire à Paris (14e). La crèche développe une surface totale de près de 390 mètres carrés répartis sur deux niveaux (rez-de-jardin et sous-sol) et bénéficie de la jouissance privative de deux espaces verts extérieurs de plus de 170 mètres carrés.



L'actif est entièrement loué à Babilou, leader des crèches d'entreprises en France. Le gestionnaire de crèches assure une mission de service pour les familles en leur proposant un mode d'accueil de qualité, fiable et accessible.